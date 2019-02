Paul Kagame : L’Afrique peut "réaliser son plein potentiel si elle devient un continent uni"

Des décideurs dans les domaines politique et économique, des ONG et des philanthropes du monde entier ont choisi le septième Sommet des gouvernements du monde 2019 tenu cette semaine à Dubaï pour créer une vision pour un monde plus durable et plus joyeux dans l'avenir.



Le Premier ministre pakistanais, Imran Khan, a évoqué une nouvelle ère consacrée aux opportunités d'investissement dans un pays cherchant à se libérer du fardeau de la corruption qui entache sa réputation depuis nombreuses années.

Quant à Paul Kagame, président du Rwanda ressuscité, a déclaré que l'Afrique pourrait réaliser son plein potentiel si elle devient un continent uni. "Il faut accorder aux jeunes africains un réel enjeu dans l'avenir de leur continent", a-t-il souligné lors d'une séance plénière débordante à Madinat Jumeriah.



Plus tôt aujourd'hui, Harrison Ford, acteur devenu philanthrope, a souligné que le changement climatique est la plus grande crise morale de notre époque.



Au début de la semaine, l'expert en leadership et entrepreneur Tony Robbins a annoncé qu'il collabore actuellement avec les dirigeants des Émirats Arabes Unis dans un projet humanitaire visant à nourrir un milliard de personnes.



Dans une première au monde, le Prince héritier de Dubaï, Son Excellence Cheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid, a estimé, lundi, que les villes de l'avenir pourraient devenir le panier de pain du monde, visant ainsi à répondre aux besoins des populations en forte croissance dans le monde entier.



Dans une interview avec Richard Quest sur CNN, Christine Lagarde, Directrice générale du FMI, a déclaré avec toute sincérité que l'intelligence artificielle serait capable de modifier radicalement l'avenir des emplois et l'intelligence des êtres humains, ajoutant que même son travail serait "ajusté" à l'avenir.



Et juste une semaine après la première visite papale dans la péninsule arabique, le pape François a prononcé un discours via une vidéo en direct, dans lequel il a déclaré que les UAE avaient ouvert un nouveau chapitre historique dans un monde tolérant et moderne.



Le Sommet des gouvernements du monde 2019, qui se tient sur une durée de trois jours, se déroulera jusqu'au 12 février à Madinat Jumeirah, à Dubaï. Cet événement historique a réuni plus de 4000 participants de 140 pays, dont des chefs d'État et de gouvernement, ainsi que des représentants de haut niveau de 30 organisations internationales.