Point de presse en ligne de l'OMS Afrique aujourd’hui à 12:00 (Heure de Brazzaville/Kinshasa): Les flambées de COVID-19 et d'Ebola ; Posez vos questions au Directeur Général de l’OMS et au Directeur Régional pour l’Afrique

Rejoignez le Directeur Général de l’OMS, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, et le le Directeur régional de l'OMS pour l'Afrique, Dr Matshidiso Moeti, pour le premier point de presse en ligne de l'OMS Afrique.

La conférence de presse fournira aux médias toutes les dernières nouvelles sur le COVID-19 et Ebola en Afrique et donnera aux journalistes l’occasion de poser des questions -en français- au Dr Matshidiso Moeti, Directeur régional de l’OMS pour l’Afrique.

Les intervenants sont :

Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus , Directeur général, Organisation mondiale de la santé

Dr Matshidiso Moeti, directeur régional de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour l'Afrique

directeur régional de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour l'Afrique Professeur Jean-Jacques Muyembe-Tamfum , directeur général, Institut national de recherche biomédicale, République démocratique du Congo

, directeur général, Institut national de recherche biomédicale, République démocratique du Congo L'honorable Dr Eteni Longondo, ministre de la Santé publique, République Démocratique du Congo

Rejoint par

Dr Michel Yao, responsable du programme des opérations d'urgence de l'Organisation mondiale de la santé

Modéré par

Tsepiso Makwetla, journaliste

Jeudi 25 juin 2020 à 13h00, heure de Paris (Time Converter : bit.ly/3hDI6QP)

L'interprétation sera assurée en français.

Après votre inscription, vous recevrez un e-mail de confirmation avec les détails sur la façon d'accéder à l'événement.

Vous pouvez envoyer vos questions à l'avance en anglais ou en français. Veuillez envoyer un e-mail à okas@who.int et boakyeagyemangc@who.int avec votre nom complet, votre pays et votre organisation médiatique. Veuillez également préciser si vous pouvez activer votre vidéo (audio et vidéo) pendant le briefing ou si vous préférez que votre question soit lue. Les questions anonymes ne seront pas acceptées.

Vous pouvez également poser des questions en direct pendant le briefing en utilisant la fonction Question/Réponse dans Zoom. Veuillez indiquer votre nom complet, votre pays et l'organisation médiatique pour laquelle vous travaillez. Soyez prêt à activer votre audio et votre vidéo.

