Point de presse en ligne de l'OMS Afrique sur COVID-19 et le développement d’un vaccin en Afrique

Rejoignez le directeur régional de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour l'Afrique (www.afro.who.int), et le Chercheur Principal chargé des essais en Afrique du Sud sur le vaccin COVID-19 d’Oxford. Le briefing est enregistré et sera l’occasion pour vous de poser des questions sur le COVID-19 et le développement du vaccin en Afrique. Le point de presse est organisé par APO Group.

Les conférenciers incluent :

Dr Matshidiso Moeti , directeur régional de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour l'Afrique

, directeur régional de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour l'Afrique Professeur Shabir Madhi, Université Wits, Chercheur Principal chargé des essais en Afrique du Sud sur le vaccin COVID-19 d’Oxford

Date : jeudi 9 juillet

Heure : 12:00 Heure Brazzaville / Kinshasa GMT +1 / 13:00 Heure Afrique centrale / 14:00 Heure Nairobi

Modéré par :

Tsepiso Makwetla, journaliste

Langue : Anglais / Français

VEUILLEZ VOUS INSCRIRE : https://APO-opa.com/who

L'interprétation sera assurée en français. Après votre inscription, vous recevrez un e-mail de confirmation avec des détails sur la façon d'accéder à l'événement.

Vous pouvez envoyer vos questions à l'avance en anglais ou en français. Veuillez envoyer un e-mail à Collins Boakye-Agyemang: boakyeagyemangc@who.int et Danielle Siemeni: ngom@who.int avec votre nom complet, votre pays et votre organisation médiatique. Les questions anonymes ne seront pas acceptées.

Vous pouvez également poser des questions en direct pendant le briefing en utilisant la fonction Q&A dans Zoom. Veuillez indiquer votre nom complet, votre pays et l'organisation médiatique pour laquelle vous travaillez.

Source : https://who-africa.africa-newsroom.com/press/who-a...