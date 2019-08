Portrait de Kelly Craft, la nouvelle représentante des États-Unis à l’ONU

Le 31 juillet, le Sénat a approuvé la nomination de Kelly Craft, l’actuelle ambassadrice des États-Unis au Canada, au poste de représentante permanente des États-Unis aux Nations unies. Elle succède à Nikki Haley.



Durant son mandat à Toronto, Mme Craft a renforcé la relation américano-canadienne, d’une importance cruciale, en jouant un rôle de premier plan dans les négociations commerciales qui ont abouti à la conclusion de l’Accord États-Unis-Mexique-Canada, en appuyant l’Initiative de restauration des Grands Lacs et en faisant progresser les principaux objectifs du gouvernement Trump liés à la Chine, au Venezuela et à la Russie.



L’ambassadrice dirigeait auparavant une entreprise de marketing et de conseil au Kentucky, l’État dont elle est originaire, et était profondément impliquée dans la philanthropie. Elle a été déléguée suppléante à l’Assemblée générale de l’ONU en 2007.



Depuis le départ de Nicky Haley en décembre, le poste est occupé par Jonathan Cohen, qui était son adjoint.



« Kelly a représenté notre pays de manière remarquable, et je ne doute pas que, sous sa direction, notre pays sera représenté au plus haut niveau », a déclaré le président Trump lorsqu’il a annoncé sa nomination en février.