Pour son édition 2019, la Conférence sur la politique foncière en Afrique est prête à vous accueillir

Quoi ? Conférence sur la politique foncière en Afrique 2019

Qui ? la Banque africaine de développement (https://www.AfDB.org), la Commission de l'Union africaine (CUA) et la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA)

Quand ? du 25 au 29 novembre 2019

Où ? Hôtel Sofitel, Abidjan, Côte d’Ivoire

La troisième édition de la Conférence sur la politique foncière en Afrique, pour un débat stimulant sur les politiques consacrées à la promotion de la bonne gouvernance foncière sur le continent, aura lieu du 25 au 29 novembre 2019 à Abidjan, en Côte d’Ivoire.

La réunion de cette année est organisée par la Banque africaine de développement sur le thème : « Remporter la lutte contre la corruption dans le secteur foncier : option viable pour la transformation de l’Afrique ».

Cette conférence biennale, organisée par le Centre des politiques foncières, offre aux parties prenantes africaines une tribune importante pour créer des réseaux, approfondir leurs engagements et renforcer leurs capacités d'élaboration, de mise en œuvre et de suivi des politiques foncières, grâce à un accès aux connaissances et à une politique foncière s'appuyant sur des faits probants.

La réunion devrait permettre de créer un consensus entre parties prenantes et décideurs africains sur l'orientation future à adopter pour résoudre les problèmes de gouvernance foncière, en mettant un accent particulier sur la corruption.

Le thème de cette année fait écho à la proclamation de l’Union africaine consacrant 2018 « année de la lutte contre la corruption en Afrique ». Pour l'organisation africaine, la corruption est identifiée comme une entrave considérable aux efforts de promotion de la gouvernance, de la transformation socio-économique, de la paix et de la sécurité.

À l'instar des sessions précédentes, des chercheurs, des représentants de gouvernements et des responsables politiques, des représentants de la société civile, du secteur privé et des autorités traditionnelles participeront à la conférence de 2019. La toute première édition s'est déroulée en 2014, et la seconde en 2017 a réuni 450 participants.

Retenez cette date dès maintenant pour ne pas manquer l’un des événements les plus importants du continent en matière d'échange des connaissances.

Nous nous réjouissons à l'avance de votre présence à Abidjan.

Contacts Médias :

Banque africaine de développement

Solange Kamuanga-Tossou

Responsable de la communication

Email : s.kamuanga-tossou@afdb.org

Commission de l'Union africaine

Peace Lydia Mutuwa

Service de la communication

Email : MutuwaP@africa-union.org

Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA)

Sophia Denekew

Responsable de la communication

Email : Denekews@un.org