Pré-dialogue de Doha : la délégation du FACT remet en cause sa participation

Le représentant du Front pour l'alternance et la concorde au Tchad (FACT), Dr. Cherif Djako, a déclaré dimanche à Alwihda Info que la délégation du mouvement remettra en cause sa participation aux travaux du pré-dialogue si des conditions ne sont pas remplies.



"Le FACT considère la rencontre comme une occasion de négocier. Il s'étonne qu'il ne s'agisse que d'une rencontre politique où le premier ministre dirige et s'adresse à l'assistance au nom du Conseil militaire de transition", affirme Dr. Cherif Djako.



Selon Dr. Cherif Djako, la rencontre doit être pilotée par le comité et non des politiciens.



L'autre raison avancée par le FACT est que la majorité des partis qui participent à cette session sont purement politiques. "Il n'y a que quelques militaires et il est étrange qu'il y ait des entités politiques venant de la capitale, N'Djamena. On sait que les négociations dont le Qatar a pris l'initiative d'organiser sont purement militaires", a indiqué Dr. Cherif Djako.