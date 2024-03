Préliminaires Can 2025 : le Tchad entre en phase de préparation

Le 22 mars 2024, la sélection nationale du Tchad va livrer le match aller contre l’Ile Maurice, comptant pour les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), prévue au Maroc en 2025.



A cette occasion, aussitôt reconduit et arrivé à N'Djamena, le sélectionneur national Kevin Nicaise Tatila, et son staff, ont conduit leur première séance de préparation pour préparer ces confrontations face à l'Ile Maurice.



En effet, tous les 26 joueurs locaux présélectionnés ont répondu présent à cette séance.



Il faut rappeler que la confrontation contre l’Ile Maurice du 22 mars prochain aura lieu au Stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé (Cameroun).