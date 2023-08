Première édition du Forum RDC-Angola : Vers un partenariat économique fructueux

Selon le communiqué du ministère de l’Économie nationale parvenu à la rédaction d'Alwihda Info, ce forum vise à renforcer les liens commerciaux et économiques entre les deux pays tout en encourageant des partenariats et des investissements mutuellement bénéfiques. Une attention particulière sera accordée aux investissements croisés, aux synergies et complémentarités entre les deux économies, ainsi qu'au développement des infrastructures transfrontalières. Trois sessions marqueront cet événement. La première sera dédiée à la "Coopération économique entre la RDC et l'Angola". La deuxième explorera "Les Opportunités d'affaires et investissements". Enfin, la dernière se penchera sur "La Circulation des biens et des personnes, et la sécurité aux frontières communes".



L'ouverture et l'inauguration de l'exposition ont été assurées par le Premier Ministre Jean-Michel SAMA LUKONDE. Tout au long de l'exposition, les participants ont pu visiter les stands présentant les produits et services économiques angolais. En marge du forum, une rencontre B2B est prévue entre les hommes d'affaires angolais et congolais. Une réunion est également programmée entre les délégués des deux gouvernements au cabinet du Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Économie Nationale, Vital KAMERHE.



Ce dernier a salué la démarche prônée par le Président Felix TSHISEKEDI pour concrétiser l'idée ingénieuse de la Zone de Libre-échange Continentale Africaine (ZLECAF) et estime qu'il est temps de permettre à l'Afrique de réaliser son propre destin, cessant ainsi d’être un simple réservoir de matières premières pour les autres.