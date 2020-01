Présentation de voeux du Nouvel An : l'Ambassadeur Haïdara exhorte les ivoiriens des Etats-Unis à "transcender les différences"

Le vendredi 17 janvier 2020 s’est tenue, dans les locaux de l’Ambassade de Côte d’Ivoire à Washington DC, une cérémonie de présentation de Voeux à l’occasion du Nouvel An. Cette cérémonie a regroupé, autour de S.E.M. Haidara Mamadou et son Epouse Aissata Haidara-Keita, le Personnel de la Représentation diplomatique et les Représentants de la Communauté Ivoirienne.

Au-delà des échanges de voeux , cette cérémonie solennelle a permis au porte-parole du Personnel de l’Ambassade de faire le bilan des activités menées au cours de l’année 2019, sous la bienveillante autorité du Chef de Mission.

Au nombre de celles-ci ayant abouti à des succès indéniables, il convient de retenir, entre autres, l’organisation réussie de la mission de travail à Washington DC de la Première Dame de Côte d’Ivoire dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants dans la cacao culture, de même que l’heureuse initiative prise, sous l’impulsion du Chef de Mission, de l’instauration d’un Forum de compétence de la Diaspora dont la deuxième édition en 2019, marquée par la présence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, a été une véritable réussite.

Des résultats satisfaisants

Des résultats satisfaisants qui sont à mettre à l’actif de l’Ambassadeur. « Ces succès engrangés découlent de votre dynamisme, de votre parfaite connaissance des réalités américaines et de votre expérience d’homme de terrain, ainsi que de votre savoir-faire et savoir être dans la conduite des affaires qui vous font mériter aussi bien la confiance des plus Hautes Autorités ivoiriennes que nos partenaires de développement », a indiqué en substance, Mme Esther Akalé, Conseiller en charge des Affaires Consulaires, assurant l’intérim du Premier Conseiller.

Pour sa part, l’Ambassadeur Haïdara, en adressant les voeux chers que son Epouse et lui-même formulent à l’endroit de ses Collaborateurs, a exhorté ceux-ci à maintenir l’ardeur au travail et à donner le meilleur pour la pleine réalisation des objectifs fixés à la Mission dans le cadre de la mise en œuvre de l’éco-diplomatie.

S’agissant des membres de la Diaspora, représentés par le Président de l’Union Fraternelle des Ivoiriens (UFI) de DC et sa région métropolitaine, et les Présidents des Associations et Organisations Non Gouvernementales ivoiriennes, l’Ambassadeur Haidara leur a traduit ses sentiments de fierté pour leur contribution au rayonnement de l’image de la Côte d’Ivoire aux USA.

Le Chef de mission a, par ailleurs, réitéré l’intérêt tout particulier que les plus Hautes Autorités ivoiriennes accordent à la Diaspora ivoirienne et leur a exprimé son souhait de les voir mettre au profit de leur pays, l’immense vivier de compétence dont elle regorge dans de nombreux secteurs d’activités : « Je vous exhorte à venir prendre la place qui vous revient dans le développement harmonieux de notre pays », a-t-il dit.

Une exhortation à laquelle sont disposés à répondre favorablement les membres de la diaspora par la réalisation, entre autres, de projets immobiliers en Côte d’Ivoire.

Le président de l’UFI DC Métro, Monsieur Jean-Basile N’guetta a, à cet égard, sollicité, dans son intervention, l’appui de l’Ambassadeur Haïdara pour lever les écueils qui se posent dans le processus de mise en oeuvre de ce projet.

Les élections 2020 dans la cohesion sociale

« Pour mener à bien ce projet, l’UFI DC Métro a entrepris des discussions avec quelques promoteurs immobiliers. Cependant, les modalités et les échéances de paiement constituent bien souvent le point d’achoppement de ces négociations », a-t-il indiqué.

En attendant un dénouement heureux de cette question, les ivoiriens doivent faire face à un autre défi, celui de l’élection présidentielle de 2020, une actualité sur laquelle le Chef de Mission s’est exprimé en ces termes : « Au-delà des enjeux et de la diversité d’opinions, je vous exhorte à transcender vos différences et à être disposé à préserver et à continuer de cultiver l’entraide communautaire, l’unité et la solidarité entre vous ».

Il convient de souligner qu’en collaboration avec l’Ambassade, l’UFI organisera en avril prochain, un forum sur la cohésion sociale.

