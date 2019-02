Présentation du rapport « Perspectives économiques en Afrique 2019 » au 32ème Sommet de l’UA

La Banque africaine de développement (www.AfDB.org) présentera l’édition 2019 du rapport « Perspectives économiques en Afrique » en marge de la 32ème session ordinaire de l’Assemblée des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union africaine, vendredi 8 février 2019 à 08h30à Addis Abeba.



Le thème retenu cette année est "L'intégration pour la prospérité économique de l'Afrique". Le rapport met en lumière les perspectives économiques et les projections de croissance de l’ensemble du continent et de chacun des 54 pays. Il offre des prévisions à court et moyen termes sur l’évolution des principaux facteurs socio-économiquestels que l’emploi, et fait le point sur les défis et les progrès enregistrés.



Perspectives économiques en Afrique est le fruit des travaux et analyses des experts économistes de la Banque. Le rapport est un outil pour les décideurs, universitaires, investisseurs, experts en finance et aussi pour la presse. Il est largement utilisé pour étayer les décisions politiques et améliorer l'efficacité opérationnelle des institutions.



Le lancement officiel du rapport a eu lieu au siège de la Banque à Abidjan en Côte d’Ivoire le 17 janvier dernier. La présentation à Addis Abeba sera suivie d’une conférence de presse.



Le rapport « Perspectives économiques en Afrique 2019 » est disponible en anglais, en français et en portugais sur le site internet de la Banque : http://www.AfDB.org/aeo