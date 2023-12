Économie et Finance

Production de céréales au Tchad : une décennie de changements (INSEED)

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 11 Décembre 2023

La production de céréales au Tchad a connu des fluctuations significatives au cours de la période 2010-2022. L'examen des données révèle des tendances et des variations notables dans la production de différentes céréales, notamment le mil, le sorgho, le maïs, le riz, le berbéré, et le blé, selon des chiffres de la Direction de la Statistique Agricole relayés dans le dernier rapport de l'Institut national de la statistique, des études économiques et démographiques (INSEED).