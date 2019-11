Proposant aux spectateurs une nouvelle formule, la saison 2020 du championnat continental de la Rugby Africa Cup s’apprête à débuter

Au début de cette année, Rugby Afrique ( RugbyAfrique.com ) dévoilait la nouvelle formule de Rugby Africa Cup (RAC), plus facile à suivre pour les spectateurs et plus inclusive pour les équipes à travers le continent. Le 23 novembre 2019, les éliminatoires de la nouvelle saison démarreront avec deux matches : Côte d’Ivoire contre Rwanda à Abidjan (Côte d’Ivoire), et Ghana contre Botswana à Elmina (Ghana). Les matches suivants verront s’affronter le Sénégal et l’île Maurice à Dakar (Sénégal) le 30 novembre 2019, et Madagascar et le Nigeria à Tananarive (Madagascar) le 1er décembre 2019. Ces matches seront retransmis en direct et gratuitement sur la page Facebook de Rugby Afrique, @RugbyAfrique.

Entre les éliminatoires, les phases de poules et le tournoi final, il y aura au total 20 matches répartis sur seize pays hôtes différents à travers l'Afrique. Pour accéder au règlement complet de la nouvelle RAC, veuillez suivre le lien ci-contre : http://bit.ly/33J39dg

M. Khaled Babbou, président de Rugby Afrique, est impatient de voir démarrer cette nouvelle saison : « Le système de compétition de l’Africa Cup 2020 a été entièrement révisé afin d’accroître l’intérêt de la compétition pour nos fédérations, les spectateurs et nos partenaires. Nous sommes convaincus que ce nouveau format favorisera l’établissement d’autres partenariats qui nous permettront d’améliorer notre offre d’année en année. Notre stratégie pour Rugby Afrique est d'impliquer davantage de pays dans le rugby, d’augmenter l’expérience en match des joueurs des organisations membres, d'élever nos équipes à un niveau d'excellence et, finalement, créer un pool d’athlètes africains de haut niveau reconnus à l’échelle internationale. Avec APO Group – le Sponsor Officiel principal – et l'équipe projet de Moonsport Content & Entertainment, nous attendons avec impatience d’assister à l’évolution du jeu et d’offrir cette nouvelle expérience aux spectateurs du rugby africain. »

Trent Key, directeur général de Moonsport, a déclaré : « Nous sommes ravis d’avoir l’opportunité de présenter au monde entier l’immense talent du rugby africain grâce à des moyens de diffusion innovants et de pouvoir ainsi raconter des histoires passionnantes. Rugby Afrique nous en offre l’opportunité et nous sommes impatients de déployer nos moyens techniques pour mettre en lumière les capacités du continent dans ce sport. Rugby Africa est très avant-gardiste et comprend les tendances actuelles des médias, en particulier dans l'espace numérique. Nous allons mettre en œuvre tous nos moyens techniques pour créer un contenu de classe mondiale facilement accessible. »

« Nous sommes ravis de collaborer avec Rugby Afrique pour créer un écosystème numérique, axé sur les fans et accessible à tous. En Afrique, le rugby est un sport qui compte énormément et nous sommes particulièrement heureux de contribuer à cette présence numérique qui reflète cette importance », a déclaré Simon Key, producteur créatif de Moonsport.

Équipes participantes

Classement africain actuel (Senior Hommes, Rugby Union), qui servira de base à la Rugby Africa Cup :

1. Namibie

2. Kenya

3. Ouganda

4. Tunisie

5. Zimbabwe

6. Algérie

7. Maroc

8. Zambie

9. Madagascar

10. Côte d’Ivoire

11. Sénégal

12. Ghana

13. Botswana

14. Île Maurice

15. Rwanda

16. Nigeria

Éliminatoires : novembre/décembre 2019 – 4 matches uniques

23 novembre : Côte d’Ivoire c/ Rwanda à Abidjan, Côte d’Ivoire

23 novembre : Ghana c/ Botswana à Elmina, Ghana

30 novembre : Sénégal c/ île Maurice à Dakar, Sénégal

1er décembre : Madagascar c/ Nigeria à Tananarive, Madagascar

À propos de Rugby Afrique :

Fondée en 1986, Rugby Afrique (RugbyAfrique.com), anciennement la Confédération Africaine de Rugby - CAR, est l’une des six associations régionales qui composent World Rugby (WorldRugby.org), l’organisation internationale responsable de la gestion du rugby à XV et du rugby à VII. Rugby Afrique réunit tous les pays africains dans lesquels l’on pratique le rugby à XV, le rugby à VII et le rugby féminin. Rugby Afrique organise les éliminatoires de la Coupe du monde de rugby, et Africa Sevens, les éliminatoires pour les Jeux Olympiques. Rugby Afrique compte 39 membres, dont 22 membres et membres associés de World Rugby, 10 membres et membres associés de Rugby Afrique ; 16 nouveaux pays collaborent avec Rugby Afrique.

