Qu’on se le dise… Un mystérieux « cadeau » sera offert par Wizkid lors du lancement en ligne de la série TECNO CAMON 15 !

La date du lancement en ligne de la série TECNO CAMON 15 (www.Tecno-Mobile.com) approche à grands pas et les fuites d’informations se multiplient… De nombreux abonnés ont même reçu, sur leur téléphone, une invitation de Wizkid lui-même ! Il paraît que Wizkid assistera à ce lancement en ligne sans précédent et qu’à cette occasion le célèbre musicien offrira des cadeaux-surprise. Excitant, non ? Les raisons pour lesquelles vous ne devez absolument pas manquer le lancement en ligne de la série CAMON 15 sont innombrables, mais en voici quatre parmi les plus irrésistibles !

C’est le tout premier lancement en ligne de smartphone jamais organisé en Afrique

L’événement est historique ! Le lancement en ligne d’un smartphone est sans précédent en Afrique et TECNO, en tant que pionnier du secteur, est fier de présenter ainsi son nouveau smartphone CAMON 15. Non seulement c’est une excellente occasion pour TECNO de communiquer directement avec le public, mais cela signifie aussi qu’en Afrique l’internet entre dans une ère nouvelle. C’est un grand plaisir et un grand honneur de voir les dernières innovations technologiques faire leur entrée dans les années 2020.

Avis aux passionnés de musique – Wizkid sera là, il vous attend !

Le talentueux chanteur et compositeur Wizkid, l’une des stars les plus populaires du Nigeria et dont les clips musicaux ont accumulé plus de 128 millions de vues sur YouTube, est également un fan des smartphones TECNO !

Le bruit court que Wizkid sera présent lors du lancement en ligne et offrira des cadeaux à des spectateurs chanceux. Vous vous interrogez sur la collaboration entre Wizkid et le TECNO CAMON 15 ? Nous en saurons plus très bientôt !

Pendant l’événement, TECNO présentera les nouvelles technologies qui équipent son nouveau téléphone

En tant qu’entreprise de haute technologie, TECNO s’efforce de rester constamment à la pointe de l’industrie des smartphones. Pour intégrer au smartphone CAMON 15 le meilleur appareil photo du marché, TECNO a utilisé les toutes dernières innovations technologiques, telles que la puce SONY 64 mégapixels et le système TAIVOS™ (pour : TECNO AI Vision Optimization) afin d’augmenter les performances de l’appareil photo. C’est ainsi que le CAMON 15 est spécialisé dans la photographie nocturne : en conditions de faible éclairage un puissant soutien informatique réduit le bruit dans l’image, ce qui améliore considérablement la qualité de la photo. En outre, la caméra SONY, qui est capable de détecter les moindres détails à 30 mètres de distance, améliore la définition de l’image qui reste extrêmement fine même après avoir zoomé 8 fois. Que vous soyez un « geek » de la technologie ou que vous ayez simplement un fort intérêt pour les fonctionnalités des smartphones, vous apprendrez beaucoup lors du lancement en ligne, car TECNO vous offrira une présentation complète de ses technologie les plus récentes et les plus avancées.

Vous aurez accès à toutes les informations dont vous avez besoin avant d’acheter votre prochain smartphone

Vous songez à acheter un nouveau smartphone, mais vous êtes débordé par les innombrables choix que vous offre le marché ? Vous avez du mal à vous décider ? Nous comprenons votre tourment ! Pour faire le bon achat, vous devez prendre une décision éclairée, et c’est pourquoi regarder le lancement en ligne du CAMON 15 sera si intéressant pour vous ! C’est très simple : il vous suffit de rester chez vous et de le regarder sur Channels Television et Startimes Zone. Plus vous obtiendrez d’informations, plus vous comprendrez le produit et ce que vous en attendez. Vous apprendrez également à connaître le CAMON 15 sous toutes les coutures. Ne manquez pas cette chance de faire un choix intelligent !

Cette fois, avec le CAMON 15, TECNO a fait très fort ! Ne manquez surtout pas ce grand show. À très bientôt, le 2 avril prochain, sur Channels Television et Startimes Zone !