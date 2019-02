Quai d’Orsay – Point de presse de la porte-parole : Tanzanie

M. Jean-Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des affaires étrangères, a reçu aujourd’hui M. Augustine Mahiga, ministre des affaires étrangères de Tanzanie. M. Jean-Yves Le Drian et son interlocuteur ont évoqué les réformes économiques et politiques en cours en Tanzanie. Ils ont discuté des relations entre l’Union européenne et la Tanzanie et des possibilités […]

