Qualifications à la Coupe du Monde de Rugby Féminin, une première en Afrique !

En partenariat avec Société Générale, banque officielle de Rugby Afrique (www.RugbyAfrique.com), et avec l’appui de World Rugby, Rugby Afrique organisera les premières qualifications à la Coupe du Monde de Rugby Féminin en Afrique, la Rugby Africa Women’s Cup, au stade Bosman de Johannesburg du 9 août, journée nationale de la femme en Afrique du Sud, au 17 août 2019.

Au programme, 4 équipes participantes se disputeront le ticket gagnant pour la Nouvelle-Zélande : l’Afrique du Sud, pays hôte du tournoi, le Kenya, l’Ouganda et Madagascar. Le choix des 4 équipes s’est fait selon le niveau et la fréquence de jeu des joueuses à XV, car il n’existe pas encore de classement africain pour le rugby féminin à XV. Chaque équipe s’affrontera sur 3 journées de match et en découlera un classement par points. Le vainqueur sera qualifié pour la Coupe du Monde 2021, la deuxième équipe disputera un match de barrage contre l’équipe sélectionnée par l’Amérique du Sud pour rejoindre le tournoi de repêchage mondial en cas de victoire.

Pour Katie Sadleir, directrice du rugby féminin pour World Rugby, cette nouvelle représente une opportunité à ne pas manquer : « Le développement des femmes dans le rugby est la plus grande opportunité pour notre sport dans la prochaine décennie. C’est un élément essentiel de la vision de World Rugby selon laquelle « Un sport pour tous, fidèle à ses valeurs » et à la mission de faire grandir la famille mondiale… Le rugby féminin connaît une croissance sans précédent et le taux de participation est à son plus haut niveau. Le rugby féminin en Afrique montre la voie en termes de nombre de joueuses inscrites au niveau mondial »

Cet évènement est l’occasion de légitimer la place du rugby féminin en Afrique. En effet, le Président de Rugby Afrique, Khaled Babbou voit dans cette compétition un objectif prioritaire pour faire avancer Rugby Afrique sur la scène mondiale du rugby : « Organiser des qualifications à la Coupe du Monde est avant tout un tremplin pour les joueuses et une chance aux équipes d’accéder au plus haut niveau du sport. Le développement de la pratique est au cœur de nos préoccupations, et le rugby féminin est une priorité stratégique de taille ».

« La Women's Cup contribuera énormément à promouvoir le rugby féminin en Afrique et en Afrique du Sud, et nous sommes ravis d’accueillir cet événement fantastique », a déclaré Jurie Roux, directeur général de la fédération sud-africaine de rugby. « Il est très important dans la mesure où il offrira l’occasion à certaines des meilleures équipes nationales en Afrique de se mesurer les unes aux autres, et le fait qu’elle servira aussi comme les qualifications africaines à la Coupe du Monde de Rugby Féminin 2021 en Nouvelle Zélande ce qui rend cet événement encore plus significatif. Le rugby féminin est encore en voie de développement en Afrique, et le seul moyen de relever le niveau est d’aborder une concurrence internationale accrue, et il n’y a pas de meilleur endroit pour commencer qu’avec nos pays voisins. Nous sommes impatients d’accueillir nos voisins à Johannesburg pour ce qui sera une formidable vitrine du rugby féminin africain. »

Suite à la conférence sur le développement du rugby féminin en Afrique, organisée à Gaborone en mai 2018, l’ensemble de l’équipe de Rugby Afrique et ses fédérations se sont chargées d’écrire le plan stratégique adapté aux réalités géographiques, économiques et culturelles du continent africain afin de promouvoir la pratique du rugby chez les femmes.

Ce plan stratégique s’axe autour du développement mais également de la performance et de la visibilité du rugby féminin sur le continent. Au cœur des débats, le développement du rugby féminin et l’augmentation du nombre de joueuses africaines mais surtout la place de la femme dans notre sport de façon plus générale du staff technique des équipes jusqu’à la direction des structures dirigeantes du rugby en Afrique. Il est vrai que l’Afrique accuse un retard sur le plan du rugby féminin puisqu’elle n’affichait aucun représentant à la dernière Coupe du Monde de Rugby Féminin à XV ; cette lacune sera donc comblée au mois d’août à Johannesburg.

Programme des matches :

Stade Bosman, Brakpan, Johannesburg, Afrique du sud

9 août 2019 :

Madagascar vs Kenya

Afrique du Sud vs Ouganda

13 août 2019 :

Kenya vs Ouganda

Madagascar vs Afrique du Sud

17 août 2019 :

Madagascar vs Ouganda

Afrique du Sud vs Kenya

