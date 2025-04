RCA : Audience du Président Touadéra avec le Groupement des Coopératives des Artisans Miniers de Centrafrique

Regroupant plusieurs coopératives issues de treize préfectures du pays, le GCAMC a tenu à exprimer son soutien au Chef de l’État notamment à la suite de la levée totale de l’embargo sur le diamant centrafricain. Une décision qui a pénalisé ces artisans. La profession l'a bien compris et veut profiter de l'opportunité qu'offre le Gouvernement centrafricain à l'heure actuelle avec les différentes réformes mises en place notamment l'adoption de la loi sur le code minier et la restructuration du secteur qui permet aux investisseurs de redynamiser les activités et exploiter avantageusement nos ressources minières au bénéfice de nos populations.





Lors de cette audience, les délégués ont salué les efforts du Gouvernement en faveur de la libéralisation de leur activité et ont manifesté leur volonté de voir le Professeur Faustin Archange Touadéra poursuivre son engagement à servir ce pays. Cette dynamique s’inscrit dans une mobilisation plus large, amorcée au sein des régions et des préfectures où ces artisans sont opérationnels.





Le 26 mars dernier, le même Groupement avait organisé une manifestation de soutien à Bangui réunissant les treize délégués, représentant les 12.000 artisans miniers pour réclamer la candidature du Professeur Faustin Archange Touadéra à la prochaine élection présidentielle. Un élan de solidarité sans précédent en Centrafrique, témoignant de l'adhésion de divers secteurs à la politique du Chef de l’État en vue du développement de la RCA.