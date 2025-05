RCA/CEMAC : Le Président Touadéra reçoit le Président de la Commission de la CEMAC en préparation du Sommet de Bangui

La République centrafricaine, en tant que pays assurant la présidence tournante de la CEMAC, aura la responsabilité d’accueillir les prochaines assises de la communauté à Bangui. Ces assises comprendront notamment la Conférence des Chefs d’État, le Conseil des Ministres, ainsi que les auditions des Institutions inter-États.





Selon les déclarations du Président de la Commission de la CEMAC à l'issue de l'audience, tous les Chefs d’État de la sous-région ont exprimé leur ferme intention de participer au Sommet ordinaire qui se tiendra prochainement à Bangui. Il ne reste désormais plus qu’à déterminer et à annoncer la date officielle de ce rendez-vous important.





D'ores et déjà, à Bangui, la Présidence de la République et le Gouvernement sont activement engagés dans les préparatifs logistiques et organisationnels de cette rencontre communautaire d'envergure.