RCA : Des accusations d'espionnage et de déstabilisation de certains pays dont le Tchad portées contre une ONG américaine

Dans cette correspondance adressée à la chancellerie américaine en RCA, les «Mouvements Associatifs, Syndicaux et Sociaux Unis pour la République» (MASSUR), ont d’abord rappelé qu’en date du 13 juin 2024, l’association «Synergie Centrafricaine», membre du «MASSUR», a adressé une lettre ouverte à l’ambassadrice des Etats-Unis en Centrafrique, Patricia Mahoney, dénonçant, d’une part, le soutien actif de l’ONG américaine «FHI 360» aux actes subversifs de Martin Joseph Figueira, qui est consultant à cette ONG, et, d’autre part, le mutisme observé par ladite ambassade depuis la survenance de ce malheureux évènement.



MASSUR a également évoqué le silence face au communiqué de presse du Procureur de la République, près le Tribunal de Grande Instance de Bangui, Benoit Narcisse Foukpio, daté du 30 mai 2024, évoquant l’interpellation, l’ouverture d’une enquête judiciaire et la mise en examen du sieur Martin Joseph Figueira, pour des faits d’atteinte à la sûreté intérieure de l’Etat, d’incitation à la haine et à la révolte contre les Forces de Défense et de Sécurité, exprime le mépris de la diplomate américaine vis-à-vis du Peuple Centrafricain et des institutions nationales.



En mai 2024, le ressortissant belge nommé Martin Joseph Figueira a été arrêté en République centrafricaine (RCA). Les autorités centrafricaines l'accusent d'espionnage pour le compte de la CIA sous le couvert de l'ONG FHI 360. Elles affirment également qu'il a été impliqué dans des activités visant à déstabiliser la RCA et d'autres pays africains, dont le Tchad.





Selon les informations publiées par les autorités centrafricaines, Figueira aurait incitée et coordonnée des groupes armés contre les gouvernements de plusieurs pays africains, notamment le Tchad, le Mali, le Burkina Faso et le Soudan.



Le suspect fait « la propagande des groupes armés tout en les incitant à créer une branche internationale terroriste à l’instar de l’Etat Islamique avec des ramifications en RDC, au Tchad, au Soudan, au Mauritanie, au Mali et au Burkina Faso », avait écrit dans un communiqué le 21 juin 2924, Benoit Narcisse Foukptio, procureur de Bangui.



Dans une interview faite le 6 juin dernier en Russie, le Premier ministre centrafricain Felix Moloua, a expliqué que Martin Joseph Figueira qui a été arrêté en raison de preuves suffisantes. Ce ressortissant étranger entretient des relations étroites avec un grand nombre de chefs de groupes armés. Il est impensable et inacceptable qu'il soit passé par l'organisation humanitaire internationale non gouvernementale FHI 360. Le Premier ministre a averti les organisations internationales présentes en RCA que le gouvernement surveille de près leurs activités et que ceux qui utilisent ce type de personnes pour nuire aux intérêts de la RCA seront poursuivis par la loi.