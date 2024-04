RCA : Deux morts dans un terrible accident de circulation devant l’École Normale Supérieure à Bangui

Le conducteur de moto-taxi et sa cliente ont été les victimes de cet accident mortel. Malheureusement, aucun d'eux n'a survécu à cette tragédie qui laisse derrière elle une famille endeuillée et une communauté choquée.



Cet incident met en lumière les risques auxquels sont confrontés les usagers de la route en RCA. Les accidents de circulation sont malheureusement fréquents dans le pays, souvent dus à des routes mal entretenues, des véhicules défectueux et un respect inadéquat du code de la route.