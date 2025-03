RCA : Inondations à Miskine après la première pluie de l'année à Bangui

Les fortes pluies ont provoqué des accumulations d'eau dans les rues et ont submergé des domiciles, causant des désagréments aux résidents. De nombreuses familles ont été affectées, et des efforts sont nécessaires pour évaluer l'étendue des dégâts et fournir l'aide nécessaire aux victimes.





Réactions et assistance : une réponse urgente





Les autorités locales et les agences d'aide humanitaire sont appelées à intervenir pour apporter du soutien aux ménages sinistrés. Il est crucial d’organiser des actions pour répondre à cette situation d’urgence, en fournissant des abris temporaires, des vivres et des kits de nettoyage.