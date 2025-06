Tchad : Bet Al-Nadjah lance le Prêt d'Honneur pour soutenir les jeunes entrepreneurs à Moundou

Créée en 2024, Bet Al-Nadjah est une association de droit tchadien dont la mission est de créer des emplois et de réduire le taux de chômage chez les jeunes et les femmes, à travers un accompagnement technique, technologique et financier.







Le Directeur de l’Association Bet Al-Nadjah N’Djamena, Allaramadji Natoitra, a ouvert les travaux en soulignant l'honneur pour l'association de tenir son premier comité d'agrément local à Moundou. Ce comité concrétise une promesse faite aux promoteurs il y a près de deux ans, période durant laquelle ils ont été formés et accompagnés sur les aspects techniques et opérationnels. Natoitra a précisé que le Prêt d'Honneur est un dispositif majeur de Bet Al-Nadjah, offrant un accompagnement à la fois technique et financier.







L'octroi du financement se fera après le passage de chaque promoteur devant un jury appelé "Comité d’agrément", une instance qu'il qualifie de "souveraine". Il a insisté sur le fait que ce Prêt d'Honneur est sans garantie et sans intérêt, mais remboursable à 100%, afin de permettre de pérenniser le fonds et d'octroyer des prêts à d'autres porteurs de projets. Il s'agit d'un fonds octroyé "à l’honneur", basé sur la confiance envers le porteur du projet.