RCA : La capitale Bangui observe une perturbation majeure dans la distribution d'électricité suite à l’explosion d’un transformateur

D'après le responsable de l’ENERCA, la ville de Bangui sera privée d’électricité par moments ce samedi et dimanche afin de permettre aux techniciens et aux équipes spécialisées en réparation électrique travailler à la reprise normale de la distribution d'électricité habituelle.



Ces développements ont suscité des inquiétudes chez les habitants et les clients dépendants du réseau électrique pour leurs activités quotidiennes. Cependant, il est important que tous fassent preuve d'une compréhension accrue face à cette situation temporaire et coopèrent avec les autorités locales pour faciliter les efforts visant à restaurer un accès fiable à l'électricité.



Il est crucial que tous comprennent que ces pannes sont dues à des circonstances imprévues et qu'il s'agit là d'une priorité majeure pour toutes les parties impliquées. L’ENERCA s'est engagée à résoudre rapidement cette situation afin que ses clients puissent bénéficier du retour normal du service électrique dans un délai minimal.