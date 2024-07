La résolution 2745 (2024) marque un tournant stratégique dans l'engagement de la communauté internationale en faveur de la stabilisation de la République Centrafricaine (RCA). En levant partiellement l'embargo sur les armes, le Conseil de sécurité envoie un signal fort quant à sa volonté de soutenir les efforts de reconstruction nationale. Cependant, cette décision s'accompagne de mesures de sauvegarde visant à prévenir toute détérioration de la situation sécuritaire.



Levée partielle de l'embargo : Cette mesure est conditionnée à la mise en place de mécanismes de contrôle rigoureux pour empêcher la prolifération des armes vers les groupes armés. Elle vise à renforcer les capacités des Forces Armées Centrafricaines (FACA) à assurer la sécurité de la population et à contribuer à la restauration de l'autorité de l'État.



Maintien de sanctions ciblées : Le maintien de sanctions ciblées à l'encontre de groupes armés et d'individus associés souligne la détermination de la communauté internationale à lutter contre l'impunité et à promouvoir la justice transitionnelle.



Renforcement du suivi et du contrôle : Le prolongement du mandat du Groupe d'experts et l'élargissement de ses attributions témoignent de la volonté de la communauté internationale de mieux comprendre les dynamiques des conflits en RCA et d'identifier les réseaux de soutien aux groupes armés.



La ministre centrafricaine des Affaires étrangères salue cette décision comme un "tournant historique" pour la paix et la stabilité en RCA et dans la région.



Cette victoire de la diplomatie centrafricaine est vue comme un modèle de persévérance et de détermination dans la quête d'un monde plus juste et pacifique.



Cette résolution vise à accompagner les progrès de la situation sécuritaire en RCA tout en maintenant des contrôles sur les flux d'armements vers les groupes armés.