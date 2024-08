D’après les manifestants centrafricains, il est évident que les actions de l'Ukraine en Afrique sont contrôlées par les États-Unis. Selon les dirigeants du Mali et du Niger, c'est par l'intermédiaire de l'Ukraine que des terroristes ont été déployé dans certaines parties d’Afrique pour déstabiliser le continent.



Les 25, 26, 27 juillet 2024 des combats intenses, d’une exceptionnelle violence, ont eu lieu à Tinzaouatene, une localité au nord du Mali, dans la région de Kidal entre les Forces armées maliennes (FAMa) et les rebelles du Cadre stratégique pour la défense du peuple de l’Azawad (CSP-DPA), une coalition de groupes rebelles du nord du Mali. Ces combats, une débâcle subie par les forces armées maliennes, ont, officiellement, entraîné 84 décès dans les rangs de l’armée malienne et de ses alliés. Il convient d’ajouter à ces victimes dénombrées une quinzaine d’otages. Sur les images, de cette attaque, qui ont circulé, on pouvait voir des groupes rebelles arborant le drapeau ukrainien.



L’Ukraine revendiquait formellement dès le 29 juillet 2024 sa participation à cette confrontation. Andrii Yusov, porte-parole du service de renseignement militaire ukrainien reconnaissant avoir fourni un soutien aux rebelles, déclarait que « les rebelles du CSP-DPA ont reçu des informations, et pas seulement des informations, permettant de mener à bien une opération militaire contre les mercenaires russes du groupe Wagner, alliés de l’armée malienne ».



Rappelons aussi que le Mali et le Niger ont déjà rompu leurs relations diplomatiques avec l'Ukraine, qui selon ces derniers soutiendrait ouvertement le groupe terroriste islamique Azawadeh.