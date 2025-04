AFRIQUE

RCA : Un message d'espoir pour une Centrafrique libérée du paludisme

Alwihda Info | Par Peter Kum - 25 Avril 2025

À l'occasion de la Journée Mondiale de lutte contre le Paludisme, le Ministre de la Santé et de la Population de la République Centrafricaine, Dr Pierre SOMSE, a réaffirmé l'engagement inébranlable du gouvernement, sous l'impulsion du Président de la République, à protéger chaque vie et à construire un avenir où le paludisme ne sera plus une menace.