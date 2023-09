RCA : don de 12,62 millions d’euros pour la réinsertion des populations affectées par la crise politico-militaire

Le programme permettra de renforcer les acquis des opérations dans les zones couvertes durant la phase 1 et de les étendre à l’intérieur du pays.



L’objectif de la deuxième phase du Programme d’appui à la reconstruction des communautés de base est de faciliter la réinsertion et d’accroître l’accès aux services socioéconomiques de base des populations affectées par la crise politico-militaire en République Centrafricaine.



Le programme permettra de renforcer les acquis des opérations dans les zones couvertes durant la phase 1 et de les étendre à l’intérieur du pays. Il permettra aussi de promouvoir la création d’emplois et de développer l’entreprenariat à travers des activités agropastorales à impact rapide (aviculture, pisciculture, apiculture, production laitière, etc.), l’artisanat minier et de renforcer le processus de réinsertion communautaire.



Le projet couvre la capitale centrafricaine, Bangui, ses environs, et trois préfectures : Ouaka, Haute-Kotto et Basse-Kotto dont les populations sont durement affectées par la crise politico-militaire et moins couvertes par les interventions des différents partenaires de développement.