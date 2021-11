RCA : l’armée détruit un drone et interdit tout survol non coordonné

Dans un communiqué de l’Etat-major des Armées en date du 1er novembre 2021, « le 31 octobre 2021, les Forces armées centrafricaines (FACA) déployées dans la localité de Abba ont observé le survol de leur position d’un avion sans pilote de combat de type MAVIC appelé « drone ». Ce drone qui tentait de larguer un engin explosif improvisé sur la position des FACA a été intercepté et détruit ».



L’Etat-major relève ainsi le danger éventuel que représente l’utilisation de cet avion sans pilote de combat à des fins de destruction et de psychose des militaires et des populations civiles. Par conséquent, « l’Etat-major des Armées interdit formellement à partir du 1er novembre 2021, le survol non coordonné de tous types d’aéronefs dans l’espace aérien de la République centrafricaine ».



A cet effet, tous les appareils non identifiés se trouvant dans la zone de responsabilité des FACA et ne disposant pas de l’autorisation préalable de survol aérien de l’espace national, seront systématiquement détruits conformément aux textes en vigueur. Enfin, l’Etat-major des Armées demande impérativement aux instances concernées de prendre toutes les dispositions nécessaires visant au strict respect de cette mesure relative à la réglementation de la circulation de l’espace aérien centrafricain.