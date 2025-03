RCA : le président Touadera accorde une audience à l'ambassadeur de l'Union européenne

Le président de la République centrafricaine, Faustin Archange Touadera a accordé une audience le mardi 11 mars 2025 à Son Excellence, Diego Escalona Paturel, ambassadeur de l'Union européenne en poste à Bangui.



À l'issue de cette audience, face à la presse présidentielle, l'ambassadeur a expliqué l'objet de leur échange en ces termes : « Nous avons eu l'occasion d'aborder plusieurs sujets, notamment la préparation d'une visite officielle du président de la République centrafricaine à Bruxelles en Belgique. Ensuite, nous avons pu discuter d'un certain nombre de dossiers techniques, notamment du Parc de Zanga-Sangha. C'est un espace unique au monde, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, où la faune est préservée de manière exceptionnelle. Nous avons également évoqué la Route Nationale n°3, qui relie Bangui à Béloko-Garoua-Boulaï (Cameroun). Cette route fait partie d'un corridor africain stratégique plus large. Nous avons reçu une demande du Gouvernement visant à contribuer à la réhabilitation de cette route, actuellement en mauvais état. Nous avons donc échangé avec le président de la République sur la contribution que l'Union européenne pourrait apporter pour remettre cette infrastructure en état de fonctionnement et s'attaquer aux causes profondes de sa dégradation. Ces causes sont souvent liées aux surcharges des camions, qui ont un impact direct sur la détérioration de la chaussée. Enfin, nous avons abordé notre coopération militaire dans le cadre de l'EUTM-RCA. Comme vous pouvez le constater, cet entretien a été riche et positif. »



Il est à noter que le président de la République, Faustin Archange Touadera était assisté au cours de cette audience du ministre d'État, directeur de cabinet à la Présidence de la République, Obed Namsio.