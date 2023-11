RCA : le président Touadera reçoit l’ambassadeur des États-Unis

L'audience accordée à Son Excellence Patricia Mahoney, ambassadeur des États-Unis d'Amérique en République centrafricaine a eu lieu ce 06 novembre 2023 à Bangui.



A cette occasion, les deux personnalités ont échangé sur le renforcement des relations de coopération entre la République centrafricaine et les États-Unis d’Amérique.



Face à la presse présidentielle, la diplomate américaine a affirmé que la rencontre avec le président de la République Faustin Archange Touadera leur a permis de discuter sur le renforcement de la coopération bilatérale et également, sur l’importance du système démocratique et des valeurs démocratiques.



En effet, les États-Unis d’Amérique sont disposés à approfondir cette coopération, et à travailler en étroite collaboration avec les autorités de la RCA pour le bien-être du peuple centrafricain.