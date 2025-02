RCA : les six années de mise en œuvre de l’APPR-RCA en quelques chiffres

Six ans après la mise en œuvre de l’Accord Politique pour la Paix et la Réconciliation Nationale (APPR), signé entre le gouvernement centrafricain et les 14 groupes armés le 6 février 2019 à Bangui, le président de la République, Faustin Archange Touadera a présenté les résultats obtenus en quelques chiffres comme suit :



Plus de 7.000 combattants ont été désarmés et démobilisés ;

Plus de 2.500 dissidents issus de la Coalition des Patriotes pour le Changement (CPC) ont été désarmés conformément à la Feuille de route de Luanda ;

Au moins 3.000 ex-combattants ont été réintégrés dans des secteurs socio-économiques ;

1.000 ex-combattants ont rejoint les Forces de Défense et de Sécurité ; 20.000 armes de tous calibres ont été collectées par la MINUSCA dont 2.562 armes de guerre fonctionnelles remises au Ministère de la Défense Nationale ;

9 groupes armés sur 14 ont déclaré leur autodissolution, illustrant l’efficacité des négociations et de la pression exercée sur les factions rebelles.



Ces avancées très significatives ont aussi permis : Le redéploiement des gouverneurs, préfets et sous-préfet à leurs postes, marquant une réaffirmation de la présence de l’État sur l’ensemble du territoire ;

Le retour des fonctionnaires dans les préfectures témoignant d’une amélioration progressive de la gouvernance ;

La reprise des activités agricoles, la réouverture des écoles et la sécurisation des couloirs de transhumance attestant d’un début de stabilisation économique et sociale.