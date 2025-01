RDC : Le M23 aux portes de Goma, une situation explosive

Situation sur le Terrain

Prise de Goma : La rébellion revendique le contrôle total de la ville.

: La rébellion revendique le contrôle total de la ville. Démilitarisation : Les FARDC sont invitées à déposer les armes auprès des forces de la MONUSCO.

: Les FARDC sont invitées à déposer les armes auprès des forces de la MONUSCO. Suspension des Activités Lacustres : La rébellion a également annoncé que toutes les activités lacustres sont suspendues jusqu'à nouvel ordre.

Contexte

Les rebelles du M23 ont annoncé avoir pris le contrôle de la ville de Goma et ont demandé aux forces armées de la République Démocratique du Congo (FARDC) de remettre leurs armes à la MONUSCO.Dans un communiqué ce 27 janvier 2025, le M23 a déclaré :Cette revendication s'inscrit dans un contexte de tensions croissantes dans la région, où les conflits armés ont des impacts directs sur la population civile et sur la sécurité. Les réactions à cette annonce sont attendues, tant au niveau national qu'international, alors que la situation à Goma continue d'évoluer.La situation dans l'Est de la RDC est extrêmement préoccupante. La prise de Goma par le M23 aurait des conséquences désastreuses pour la stabilité de la région. Il est urgent que la communauté internationale se mobilise pour trouver une solution pacifique à ce conflit.