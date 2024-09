RDC : Rencontre entre Félix Tshisekedi et Bill Gates à New York

Lors de cette rencontre, il a été rapporté que la campagne de vaccination contre la poliomyélite a montré des améliorations significatives : 500 cas en 2022, 200 cas en 2023 et 22 cas seulement en 2024.

Ces chiffres, présentés par le ministre de la santé Roger Kamba, témoignent des progrès réalisés grâce aux efforts de vaccination.



Bill Gates et sa fondation souhaitent également soutenir la RDC dans la vaccination de routine des enfants contre d'autres maladies, telles que la rougeole, la varicelle et le MPOX.



Au cours de l'entretien, le Président Tshisekedi a formulé une demande d'appui pour moderniser l'enseignement fondamental en intégrant les nouvelles technologies digitales et en proposant l'utilisation de tablettes numériques dans les salles de classe.



M. Gates a répondu favorablement à cette demande et a promis de favoriser la connectivité des écoles congolaises via un partenariat avec le dispositif satellitaire Starlink.



En outre, Bill Gates a exprimé son intention de soutenir le secteur de l'agriculture en RDC et a manifesté le souhait de visiter le pays en 2025 pour évaluer les opportunités de collaboration.



Cette rencontre entre Félix Tshisekedi et Bill Gates souligne l'importance des partenariats internationaux pour améliorer la santé et l'éducation en RDC. Les engagements pris par Bill Gates pourraient avoir des impacts significatifs sur la vaccination des enfants et sur la modernisation du système éducatif congolais.