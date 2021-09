RDC-Turquie : le président Félix Tshisekedi reçu en tête à tête par Erdogan

Le président de la République démocratique du Congo (RDC), Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été reçu le 7 août 2021 par son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, au palais présidentiel. Accueilli avec tous les honneurs dus à son rang, le président de la RDC s’est ensuite entretenu dans un huit clos, dans le bureau de son homologue, lors d'un tête à tête d'une heure. Peu après, la rencontre a été élargie aux ministres, hommes d'affaires, ainsi que des personnalités, pour des échanges bilatéraux et la signature des accords entre la Turquie et la République démocratique du Congo.



En définitive, trois accords ont été signés, notamment dans le secteur du tourisme, la non double imposition, la protection réciproque des investissements, ainsi que la lutte contre la fraude. Prenant la parole, le président turc a explicité les closes desdits accords qui avaient, quelques instants plutôt, fait l'objet du tête-à-tête avec le président Tshisekedi. Les deux parties sont tombées d'accord, et disent que les accords conclus seront bénéfiques aux deux nations, à en croire les propos des deux hautes personnalités, lors du point de presse qui a suivi la rencontre bilatérale.



C'est au terme d’un dîner convivial que les deux chefs d'États se sont séparés. Il faut rappeler qu’en dehors des membres de sa délégation officielle, le président congolais était accompagné au cours de sa visite en Turquie par la Première dame, Mme Denise Nyakeru Tshisekedi.