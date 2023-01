RDC : le Fonds africain de développement contribue à l’aménagement de la route Lovua-Tshikapa

Pour les travaux d’aménagements de la route et la réhabilitation/construction des infrastructures connexes, la République démocratique du Congo a bénéficié d’un don de 68,82 millions de dollars américains et d’un prêt de 660 000 dollars du Fonds africain de développement.



Débutés en 2016, les travaux du tronçon routier Lovua-Tshikapa, long de 56 kilomètres sont quasiment achevés. La distance, parcourue par le passé en huit heures, l’est désormais en une heure, indique un rapport de la Banque africaine de développement, publié le 19 janvier dernier. La route Lovua-Tshikapa est une section du Projet d’aménagement de la route Batshamba-Tshikapa.



Pour les travaux d’aménagements de la route et la réhabilitation/construction des infrastructures connexes, elle a bénéficié d’un don de 68,82 millions de dollars américains et d’un prêt de 660 000 dollars du Fonds africain de développement, le guichet concessionnel pour des prêts à taux préférentiel du Groupe de la Banque.



« Les travaux de l’axe principal entre Lovua et Tshikapa sont exécutés à 100%. Les nouveaux ponts sur les rivières Kasaï et Tshikapa ainsi que le Bac à treille mis en service par l’Office des routes sont opérationnels. La réception technique de la route, ainsi que celle du pont de Kasaï et son essai de chargement sont intervenus en mars 2022 », note le rapport.



Aussi des infrastructures connexes, telles que le linéaire de 100 kilomètres des pistes rurales, les cinq écoles primaires et un institut, le marché rural de Katanga, les équipements de la station fixe de pesage et les deux pèses-essieux sont achevés.



Reste désormais la réhabilitation du marché moderne du Dibumba, la station fixe de pesage de Menkao en vue d’évaluer la charge à l’essieu sur la route nationale 1 ainsi que les équipements et matériels destinés aux centres de santé des sections Loange-Pont Lovua (64,4 km), Lovua-Tshikapa (56 km) et de l’hôpital général de référence de Tshikapa.



Les travaux y sont réalisés à environ 70 %. Par ailleurs, les travaux de réhabilitation de cinq centres de santé et de pavillons de chirurgie et de maternité de l’hôpital général de référence de Tshikapa ainsi que les 18 forages au niveau de 14 villages, sont en phase d’être relancés, après un léger coup d’arrêt. Avec la fin des travaux de l’axe principal, outre l’amélioration du temps de parcours sur le trajet Lovua-Tshikapa, le coût d’exploitation des véhicules par kilomètre a baissé de 0,82 dollar à 0,36 dollar.



Quelque 2 000 emplois, dont 500 pour les femmes, ont été créés au cours des travaux d’aménagement de la section Lovua-Tshikapa. L’achèvement définitif du projet est prévu à la fin de l’année 2023.