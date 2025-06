RDC : le chef de l’État a accordé une audience au général Ougandais Muhoozi Kainerugaba

Samedi dernier, à la Cité de l’Union africaine, le président de la République démocratique du Congo (RDC) Félix Tshisekedi, a reçu le général Muhoozi Kainerugaba, chef d'état-major et commandant de l’armée ougandaise (UPDF), en séjour de travail à Kinshasa depuis le vendredi dernier.



Profitant de sa présence dans la capitale congolaise, dans le cadre de l’évaluation de l’opération militaire conjointe FARDC-UPDF avec son homologue congolais le général Jules Banza Mwilambwe, le chef d’État-major ougandais est venu présenter ses civilités au Président Félix Tshisekedi, commandant suprême des Forces armées de la République Démocratique du Congo (FARDC).



Au terme de cette rencontre de quelques heures, le chef de l'État a été suffisamment informé de l’évolution de l’opération Shujaa, une intervention militaire conjointe des FARDC et de l’UPDF lancée sur le terrain depuis le 30 novembre 2021.



L’opération Shujaa vise à traquer les rebelles ougandais des ADF et les forces négatives accusés de massacres des civils dans l’Est de la RDC et d’attentats terroristes en Ouganda. Depuis son lancement, plusieurs bastions des ADF ont été démantelés, notamment dans les territoires de Beni et d’Irumu.



En mai 2024, les FARDC et l’UPDF ont réaffirmé leur engagement lors d’une évaluation conjointe, soulignant les succès partiels de l’opération dans la lutte contre les groupes terroristes. En septembre 2024, cette opération conjointe a permis de détruire une base importante des ADF entre les villages de 47 et Kota-Okola, près de Mamove.