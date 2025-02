RDC : le président Tshisekedi reçoit une délégation de la Conférence épiscopale

Ce lundi à la Cité de l’Union africaine, le président Félix Tshisekedi a reçu une délégation des représentants de la Conférence épiscopale nationale du Congo et de l’Église du Christ au Congo (CENCO-ECC) conduite par le cardinal Fridolin Ambongo.



Cette audience est la réponse à la demande de ces chefs religieux d’échanger avec le président de la République au sujet de la situation sécuritaire et humanitaire dans l’Est de la RDC.



« Les deux Eglises ont pris l’initiative de concevoir ce projet de sortie de crise que nous avons présenté ce jour au chef de l’État. Il l’a reçu avec beaucoup d’attention, il l’a beaucoup apprécié et nous a encouragés. C’est un projet louable », a rapporté Mgr Donatien Nshole, porte-parole de la CencoRdc.



Sur le même sujet, le secrétaire général de l’ECC a rapporté le message du président de la République qui a appelé à « la cohésion nationale et à la compréhension commune des défis qui pèsent sur le destin de la RDC ».



Pour sa part, le cardinal Fridolin Ambongo a tenu à encourager les populations de la province du Nord Kivu : « vous n’êtes pas seuls, vous êtes toujours au cœur de nos prières, de nos préoccupations dans l’espérance de la foi de nos convictions religieuses. Nous prenons notre responsabilité pour voir comment trouver ensemble une solution ».