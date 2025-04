RDC : ouverture des travaux d’élaboration de la nouvelle politique salariale des agents publics de l’État

Le chef de l’État de RDC, Felix Antoine Tshisekedi a présidé jeudi dernier, la cérémonie officielle de lancement des travaux d’élaboration de la nouvelle politique salariale des agents et fonctionnaires de l’État, au Centre culturel et artistique pour les pays d’Afrique centrale (CCAPAC).



Dans son allocution, le président de la République a notamment recommandé que cette nouvelle politique salariale qui sera mise en place garantisse « une rémunération juste, fondée sur les efforts fournis, les qualifications détenues et les responsabilités assumées, sans favoritisme entre institutions. »



Le chef de l’État a également appelé à la production d’« une grille salariale unique, lisible et accessible à tous, prenant en compte le grade, l’ancienneté et appliquée de manière uniforme ». Il a demandé, par ailleurs, que les primes soient standardisées, de manière transparente et équitable.



Conscient des résistances auxquelles cette réforme ferait face, le président Tshisekedi s’est montré déterminé à aller jusqu’au bout. « Il est temps que la loi des puissants ne prime plus sur la justice due aux plus modestes. Je m’assurerai personnellement de la mise en œuvre de cette réforme ! », a-t-il rassuré.



Prenant la parole au nom des agents publics de l’État, le président de l’Intersyndical national de l’Administration publique a salué cette initiative. « Cette action s’avère être une première dans l’histoire de notre pays depuis son accession à l’indépendance », a reconnu Fidèle Kiyangi.



Pour contribuer à renforcer les fonds nécessaires à la réalisation de cette nouvelle politique salariale, le vice-Premier ministre en charge de la Fonction publique a annoncé le lancement, dès le mois prochain, d’un processus de contrôle de tous les agents publics. « L’argent pour doubler voire tripler les salaires proviendra de cette opération », a précisé Jean-Pierre Lihau.



Ces travaux émanent des instructions données au gouvernement par le président de la République le 28 juin 2024, lors du 3ème Conseil des ministres du gouvernement Suminwa, de mettre sur pied une nouvelle politique salariale « plus juste, équitable, rationnelle et soutenable » de tous les agents et fonctionnaires de l’État.



Le chef de l’État avait précisément confié cette charge au vice-Premier ministre, ministre de la Fonction publique, en collaboration avec le ministre d’État en charge du Budget, le ministre des Finances et son cabinet, sous la coordination de la Première ministre.