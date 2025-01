RDC : plus de 100 personnes exécutées pour banditisme

Plus de 100 personnes ont été exécutées la semaine dernière dans une prison située dans le nord-ouest de la République démocratique du Congo (RDC) pour des crimes graves et des actes de banditisme. C’est ce qu’a rapporté l’agence Associated Press (AP), se référant au ministère de la Justice de ce pays africain.



102 personnes ont été exécutées et 70 autres vont encore être exécutées, a fait savoir le ministère. Toutes ces personnes, âgées de 18 à 35 ans, sont membres de gangs urbains. Les exécutions ont eu lieu dans la prison d’Angenga.



Au printemps 2024, les autorités congolaises ont levé le moratoire sur la peine de mort introduit plus 20 ans plus tôt.