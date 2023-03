Ramadan : Comment rester encore plus proche de votre famille et de vos amis grâce à WhatsApp

Dans des pays comme le Sénégal, le Mali et la Guinée, le Ramadan est marqué par l’organisation de nombreux rassemblements communautaires. En Mauritanie, le Ramadan est l'occasion de rendre visite à la famille et aux amis, et de se faire plaisir en échangeant des cadeaux. Dans de nombreux pays, dont le Tchad, le Burkina Faso et le Cameroun, les musulmans célèbrent le Ramadan en préparant des plats spéciaux qu'ils dégustent en famille et entre amis.Dans l'ensemble, le Ramadan est une période d'unité et de partage en Afrique francophone. Sa célébration rappelle l'importance de la communauté et de la générosité ; Notamment en unissant les gens de toute la région dans une expérience commune de dévotion et de réflexion. Une grande partie de la planification des célébrations ramadanesques s’organise grâce à la création de groupes et des discussions sur WhatsApp.Voici donc quelques conseils et idées pour utiliser WhatsApp de manière plus efficace en vue de vivre des expériences inoubliables avec vos proches :L'Iftar, ou la rupture du jeûne pendant le Ramadan, se déroule souvent en famille et entre amis. Mais qu’en est-il quand les membres de votre famille vivent à l'étranger, ou quand vos grands-parents ne peuvent pas être physiquement présents avec vous dû à leur âge avancé ? Vous pouvez toujours vous connecter à vos proches en organisant des ruptures de jeûne virtuelles sur WhatsApp grâce aux appels vidéo pouvant accueillir jusqu'à 32 personnes . Vous pouvez également utiliser des liens d'appel pour vous organiser à l'avance afin que vos proches puissent se joindre à vous sans que vous ayez à les ajouter un par un.Le Sahur et L’Iftar sont les deux principaux repas du mois de Ramadan. Planifier ses repas durant tout un mois peut parfois se transformer en dilemme. Pourquoi ne pas inspirer d’autres personnes et vous en inspirer en retour en créant un Groupe WhatsApp où vous pouvez partager différentes recettes des spécialités du mois de Ramadan faites maison. Vous pouvez également télécharger des photos de vos repas de Ramadan sur « Status » et informer vos contacts de vos réalisations culinaires de ce mois sacré préparées par le chef qui sommeille en vous.La générosité et la charité envers les plus démunis sont des caractéristiques du mois sacré du Ramadan. Mettez en place un rappel pour effectuer vos rites de zakat grâce à la fonction Message à vous-même de WhatsApp et épinglez la discussion pour la garder en tête. Toutefois, la charité ne s'arrête pas à la Zakat, vous pouvez également réunir des personnes autour d’une cause sociale grâce à la fonctionnalité communautés sur WhatsApp.Tout au long du Ramadan, vous allez vouloir joindre votre famille et vos amis pour leur faire part de vos vœux les plus sincères. Personnalisez vos vœux en créant votre propre avatar ou essayez d'enregistrer vos vœux sous forme de note vocale afin de laisser transparaître votre personnalité. Lorsque vous recevez des vœux, les réactions sont un moyen facile et efficace de communiquer vos sentiments.Les escrocs peuvent facilement gâcher l'esprit de fête en proposant de fausses promotions et offres. Si vous remarquez des messages suspects, vous pouvez facilement les signaler et bloquer . Bien que WhatsApp protège toutes vos conversations grâce au chiffrement de bout en bout, l'activation de la vérification en deux étapes permet de sécuriser encore plus votre compte. Lorsque vous parlerez à vos amis et à votre famille durant ce mois-ci, invitez les à être vigilants, afin que nous puissions tous rester en sécurité.Certes le Ramadan est un mois où l'on est davantage actif socialement et où l'on rencontre plus d'amis et de membres de la famille, mais c'est aussi un mois où l'on aime prendre le temps de méditer. Si vous avez besoin de calme, vous pouvez mettre les groupes de discussion en silencieux pendant 8 heures à 1 semaine ou, si nécessaire, "toujours", jusqu'à ce que vous soyez prêt à vous reconnecter.En somme, Meta continue de mettre à disposition de ses utilisateurs des outils visant à les aider à se connecter avec leurs proches et à bâtir de nouvelles communautés. Les nombreuses fonctionnalités mises en place sur WhatsApp contribueront sans doute à rendre votre expérience de ce mois sacré du Ramadan encore plus agréable, spéciale et profonde.