Rappel : appel à projets Azobé

Le montant des financements attribuables à chaque projet est compris entre 10 et 39 millions de francs CFA (entre 15 000 euros et 60 000 euros).

L’enveloppe financière globale de l’appel à projets Azobé est supérieure à 260 millions de francs CFA (400 000 euros).

A travers la mise en œuvre des mécanismes PISCCA (Projets innovants des sociétés civiles et coalitions d’acteurs) et Azobé, l’effort financier cumulé pour le financement de projets portés par les acteurs non gouvernementaux gabonais est, depuis 2017, de 525 millions de francs CFA (800 000 euros).

Vous êtes invités à :

• Télécharger les documents ci-dessous nécessaires pour construire votre projet

• Assister à la réunion publique d’information qui se tiendra Jeudi 12 décembre à 8h30 à l’institut français du Gabon

• Poser vos questions par courriel à l’adresse suivante : azobe@institutfrancais-gabon.com