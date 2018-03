Réformes institutionnelles : Mahamat Ali Hassan annonce la tenue du forum national inclusif

Le président d’Organisation du Forum National Inclusif, Mahamat Ali Hassan a fait, ce dimanche 18 mars 2018, au Palais du 15 janvier, un point de presse pour annoncer le lancement officiel des activités du forum national inclusif pour le lundi 19 mars 2018.



Cette rencontre de débat dit franc et à la fois ouvert verra la participation de plus 800 personnes venues de tous les bords et de tous les horizons. Ces échanges entre les participants porteront sur les réformes de l'ensemble du dispositif institutionnel. Il sera notamment question, de manière explicite de se pencher sur les thématiques retenues qui sont, entre autres, la forme de l'État, l'appareil judiciaire et le réaménagement des institutions.



Le président du comité d'organisation du Forum National Inclusif, Mahamat Ali Hassan souligne que toutes les conditions sont en ce moment réunies pour la tenue de ces assises avec la mise sur pied des différentes sous-commissions qui ont abattu un travail de belle facture.



Selon lui, la tenue de ce forum matérialise cette forte volonté politique. "Soucieux de donner une dimension consensuelle et véritablement nationale à ce rendez-vous, le président de la République a donné des orientations pour que ce forum soit inclusif. Je voudrais affirmer, à cet égard , que toutes les forces vives et les différentes composantes de la société tchadienne ainsi que les frères de la diaspora participeront à cette rencontre historique", a déclaré Mahamat Ali Hassan.