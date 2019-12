Rugby Africa Cup : La victoire sans appel (63-3) du XV Makis de Madagascar face aux Black Stallions nigérians a été marquée par de nombreux essais

L’équipe nationale malgache du rugby a gagné hier, le match opposant les XV Makis de Madagascar contre les Black Stallions du Nigeria, au Stade Municipal de Mahamasina.

Après 80 minutes de jeu, le pays hôte a dominé son adversaire avec un score finale de 63 à 3 points.

Cette victoire permet à Madagascar d’entrer dans la liste des 12 meilleures équipes africaines qui disputeront la phase de poule de la Rugby Africa Cup 2020. La grande île fera donc partie du groupe A, regroupant la Namibie et la Zambie.

Un match historique pour la grande île mais décisif pour les deux équipes, car l’enjeu est de taille. A cet effet, les joueurs du pays hôte ont déployé les meilleures techniques et tactiques possibles pour dominer le match, dès le premier coup de sifflet. A une minute de jeu, Herizo Rasoanaivo dit Dadatoa a ouvert le score par une pénalité, et est devenu l’homme du match du jour, avec ces 15 points.

Les Makis de Madagascar imposent leur jeu, durant les dix premières minutes profitant de l’avantage du terrain et surtout de la présence des 22000 supporteurs, venus massivement à Mahamasina, ce jour. A la troisième minute, Rija Rakotoarimanana inscrit le premier essai du match, transformé encore, par Herizo Rasoanaivo.

« Nous avons un peu hésité durant la première période, car nous n’avons pas minimisé le niveau technique des nigérians. Nous avons fait une préparation depuis un an, juste pour ce match. », a déclaré le capitaine de l’équipe nationale malagasy Tolotra Ramaromiantso, à Rugby Africa, à l’issue de ce match.

Toutefois, durant la première mi-temps, les deux équipes ont montré une phase de jeu équilibrée. Lors des dix dernières minutes, les visiteurs ont même dominé mais, ils ont raté trois essais. Les deux camps montrent une agressivité sur le terrain, et le numéro 1 du Black Stallions, Daniel Christopher a reçu un carton jaune, à la 12e minute.

A la pause, le score est de 13 à 0.

Godwin Dina Otoro Jr, le capitaine de l’équipe nigériane a déclaré que : « Nous aurions pu faire mieux, si l’équipe avait été en meilleure forme. Nous sommes fatigués, à cause des retards dans notre voyage. Par contre, nous avons constaté que l'équipe de Madagascar a aussi un bon niveau technique en rugby ».

Pour la deuxième période, le jeu a changé complètement. Les XV Makis de Madagascar ont dansé sur les Black Stallions, en marquant trois essais successifs en 12 minutes. C’est seulement, une minute avant le coup de sifflet final, à la 79è minute que les nigérians ont marqué une pénalité, grâce au numéro 10, John Terseer Kura.

Après cette victoire sur sa pelouse, à Mahamasina, les XV Makis de Madagascar auront sept mois de préparation pour les matchs de poule, prévus au mois de juin 2020.

Selon, le calendrier de la Fédération africaine du rugby, Madagascar se déplacera en Zambie le 12 juin 2020, et accueillera la Namibie le 28 juin 2020.

Ils ont dit:

Bronson Weir, entraineur nigérian : « Nous avons vécu une nouvelle expérience avec cette équipe de Madagascar. Nous avons beaucoup appris, non seulement à propos du match, mais également de l’amour du rugby par ces milliers de spectateurs. Sincèrement, sur le plan technique, Madagascar a énormément de potentiel en rugby et nous voyons ensemble, la rapidité du jeu des XV Makis. Ils ont mis de la pression et nous avons dû subir car nos joueurs sont également fatigués. Comme vous le savez, nous avons eu des retards dans notre voyage. Pour conclure, nous avons appris, nous avons eu des nouvelles expériences et nous prendrons notre revanche à la prochaine compétition. »

Philippe Canitrot, entraineur malgache : « Je suis très content de ce résultat, et fier de notre équipe. Les joueurs ont bien appliqué les consignes et ils ont joué à fond avec le cœur. Ils ont assuré et on voit à travers le jeu, la détermination de vaincre. Je suis satisfait, mais cette victoire exige encore beaucoup d’efforts et de travail, car on passe à un niveau supérieur et avec des équipes beaucoup plus expérimentées. J’ai fait un bilan technique positif mais j’ai aussi détecté les failles que nous allons rectifier. »

