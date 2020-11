Rugby Afrique accélère le développement du leadership féminin avec l’octroi de bourses destinées aux dirigeantes

Rugby Afrique (www.RugbyAfrique.com) continue d’encourager la participation des femmes dans notre sport, y compris en matière de leadership, et invite toutes les femmes de talent, désireuses de jouer un rôle de premier plan dans le rugby, à soumettre leur candidature pour le programme 2021 destiné aux dirigeantes.

Cette opportunité extraordinaire permettra à deux Africaines de rejoindre dix autres femmes originaires du monde entier qui recevront chacune une bourse de 10 000 £ afin de développer leurs capacités de direction par le biais de formations formelles et informelles, de conférences, de forums, de programme de mentorats et de visites d’étude pour découvrir les meilleures pratiques. Chaque bourse sera conçue sur mesure afin de répondre aux besoins des candidates retenues en matière de développement professionnel.

Selon Katie Sadleir, directrice générale de World Rugby, en charge des femmes : « Notre programme de bourses pour le développement des dirigeantes est désormais dans sa quatrième année et, jusqu’à présent, nous avons pu apporter notre soutien à 37 femmes. Cet investissement de World Rugby dans la qualité du leadership a été décisif pour nos efforts en vue d'aider les fédérations et les régions à adopter les meilleures pratiques dans le domaine de la diversité pour les rôles de direction et de gouvernance. »

Parmi les Africaines ayant bénéficié de ce programme de bourse et qui ont gravi les échelons de notre sport grâce à leurs contributions notables, citons :

Rolande Boro - Nommée au conseil de World Rugby pour Rugby Afrique (Burkina Faso)

Maha Zaoui - Première femme nommée responsable du rugby féminin pour une région, Rugby Afrique (Tunisie)

Regina Lunyolo – Membre de la commission consultative de Rugby Afrique pour le rugby féminin (Ouganda)

Vanessa Doble - Nommée membre du conseil de World Rugby (Afrique du Sud)

Les bourses sont destinées aux femmes suivantes :

- les femmes occupant actuellement un rôle de gouvernance dans le rugby (membre d’un conseil d’administration d’une fédération/région) ;

- les femmes occupant actuellement un rôle de dirigeante dans le rugby (rendant compte au PDG à partir du 3e échelon hiérarchique) ;

ou

- les femmes présentant un potentiel de dirigeante.

« Une des ambitions du rugby féminin est d'atteindre une représentation d’au moins 30 % de femmes dans des rôles de leadership clés pour ainsi paver la voie en matière d’égalité des sexes. Rugby Afrique se réjouit de son association avec World Rugby en vue d’accélérer le développement mondial du rugby féminin par l’intermédiaire des bourses de leadership accordées aux femmes.

Depuis le lancement du programme en 2018, l’Afrique a obtenu six bourses et nous sommes impatientes d’en obtenir d’autres en 2021 ». déclare Paulina Lanco, dirigeante de Rugby Afrique et présidente de la commission consultative pour le rugby féminin.

Processus de sélection

Les associations régionales soumettent une liste de sélection pour discussion avec World Rugby avant la décision finale. Les nominations sont ensuite soumises à World Rugby par les associations régionales d’ici au 29 janvier 2021. Les dossiers font alors l’objet de deux procédures décisionnelles. La priorité est donnée aux femmes appartenant à des fédérations dans lesquelles la participation est en hausse. Les candidates retenues seront annoncées le 8 mars 2021.

« Depuis sa création en 2018, le programme de bourses de leadership destinées aux dirigeantes a maintenu sa mission consistant à être un programme dédié au développement du leadership féminin. D’une année sur l’autre, World Rugby actualise les critères pour garantir à la fois la sélection des meilleures candidates et un retour sur investissement.

Une fois acceptées, les candidates sont accompagnées tout au long de projets spécifiques afin de garantir leur réussite », ajoute Maha Zaoui, responsable du rugby féminin, Rugby Afrique.

Le rugby féminin en Afrique :

Au cours de la dernière décennie, le rugby féminin a connu une croissance extraordinaire en Afrique. Entre 2012 et 2018, le nombre de participantes au sport est passé de 50 000 à plus de 260 000. Pour maintenir cet élan remarquable, le rugby féminin a besoin de leaders chevronnés et le programme de bourses de leadership destinées aux dirigeantes est un des outils permettant d’y parvenir.

L’Afrique sera également bien représentée par l’Afrique du Sud, à l’occasion de la Coupe du monde de rugby féminin en Nouvelle-Zélande en 2021, et par le Kenya aux Jeux olympiques.

À propos de Rugby Afrique :

Rugby Afrique (www.RugbyAfrique.com), anciennement Confédération Africaine de Rugby (CAR), existe depuis 1986. Il s’agi d’une des six associations régionales de World Rugby (www.WorldRugby.org), l’organisme international en charge de la gestion du rugby à XV et du rugby à 7. Rugby Afrique associe tous les pays africains dans lesquels le rugby à XV, le rugby à 7 et le rugby féminin sont pratiqués. Rugby Afrique organise les phases de qualification pour la Coupe du monde de Rugby, pour Africa Sevens et pour les Jeux olympiques. Rugby Afrique possède 39 membres, y compris 22 membres et membres associés de World Rugby, 10 membres et membres associés de Rugby Afrique et 16 nouveaux pays avec lesquels une collaboration a été mise en place.

