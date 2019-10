Rugby Afrique félicite la Fédération Sud-Africaine de Rugby d’avoir été choisie pour organiser la Coupe du monde 2022 de rugby à VII

24 équipes masculines et 16 équipes féminines, parmi les meilleures équipes mondiales de rugby à sept, s’affronteront au stade du Cap, à Green Point.

M. Khaled Babbou, président de Rugby Afrique, a également salué l’arrivée, pour la première fois, de l’événement sur le continent africain : « Nous sommes très heureux et très fiers que ce tournoi se déroule en Afrique, a-t-il déclaré. « Cela va contribuer au développement de ce sport sur notre continent. Félicitations à la fédération sud-africaine de rugby (SARU) ! La collaboration entre la SARU et Rugby Afrique a conduit à d’excellents résultats pour la jeunesse africaine et cet événement-phare contribuera à accroître la notoriété du rugby à sept, déjà en vogue sur le continent africain. »

Contact Médias :

Stefanie Burkert

Rugby@apo-opa.org

Nouvelles, mises à jour et résultats

Suivez @Rugby Afrique sur Twitter et Facebook

À propos de Rugby Afrique :

Fondée en 1986, Rugby Afrique ( RugbyAfrique.com ), anciennement la Confédération Africaine de Rugby - CAR, est l’une des six associations régionales qui composent World Rugby (WorldRugby.org), l’organisation internationale responsable de la gestion du rugby à XV et du rugby à VII. Rugby Afrique réunit tous les pays africains dans lesquels l’on pratique le rugby à XV, le rugby à VII et le rugby féminin. Rugby Afrique organise les éliminatoires de la Coupe du monde de rugby, et Africa Sevens, les éliminatoires des Jeux Olympiques. Rugby Afrique compte 39 membres, dont 22 membres et membres associés de World Rugby, 10 membres et membres associés de Rugby Afrique ; 16 nouveaux pays collaborent avec Rugby Afrique.

Source : https://rugbyafrica.africa-newsroom.com/press/rugb...