Rugby Afrique prévoit la mise en oeuvre d’une stratégie de retour au jeu

Tandis que les activités et les compétitions de Rugby Afrique restent suspendues pour une durée indéterminée, le Comité exécutif de Rugby Afrique a invité le Comité du rugby à poursuivre ses consultations avec les fédérations tout en observant un assouplissement ou la prorogation des mesures de confinement en vigueur sur le continent. Des alternatives et des options plus détaillées seront ensuite examinées le 28 mai.

Le comité exécutif de Rugby Afrique (www.RugbyAfrique.com) s’est réuni en conférence téléphonique le jeudi 23 avril 2020. Après avoir passé en revue les mesures de confinement, y compris la fermeture des frontières terrestres et la suspension des vols internationaux en vigueur dans la plupart des pays africains, et considérant la suspension de tous les événements internationaux sportifs, Rugby Afrique a axé ses discussions sur une procédure qui permettrait d’envisager le redémarrage des compétitions au moment opportun.

Khaled Babbou, Président de Rugby Afrique a déclaré : « Les contacts et les échanges d’informations permanents avec les membres des fédérations et les régions, ainsi qu’avec World Rugby, ont été constructifs. Même si, contrairement à ce qui était prévu, le programme définitif des compétitions ne sera pas prêt avant la fin de cette année, nous réfléchissons à plusieurs approches, notamment à une stratégie de retour au jeu et de soutien d’initiatives régionales de matches et tournois transfrontaliers si l’organisation de compétitions à l’échelle du continent s’avère impossible. »

Conformément à l’invitation des autorités, Rugby Afrique s’est engagée à soutenir la lutte contre le Covid-19. La sécurité et le bien-être de chacun sont au cœur de ses préoccupations. La stratégie de retour au jeu prendra donc en compte les critères suivants :

Le contrôle de la pandémie de Covid-19 au moyen de traitements, de vaccins, de kits de dépistage rapide largement disponibles et de systèmes de contrôle de la température corporelle, de traçage et de suivi

L’adoption, par les pays participants, de règlements statutaires autorisant les voyages internationaux et le retour au jeu des équipes rugbystiques et, le cas échéant, exigeant des quarantaines

Le rétablissement du trafic, le nombre de vols et le prix des billets

Le temps d’entraînement et de mise en condition des équipes avant de participer à tout événement international et le redémarrage des championnats nationaux

La capacité d’accueil et les conditions de sécurité des fédérations participantes, la possibilité d’organiser des matches en limitant le nombre de spectateurs, et la possibilité de désinfecter les infrastructures

Les priorités absolues du président de Rugby Afrique sont la santé et le bien-être de tous les acteurs concernées à savoir les joueurs, les partenaires et les fans du continent tout entier. « Cette période difficile nous contraint d’explorer de nouveaux moyens de transmettre les valeurs sportives dans un environnement parfaitement sain. Dans cette optique, nous allons continuer à prendre des décisions basées à la fois sur la vigilance et le courage. En étroite collaboration avec World Rugby et en concertation avec les fédérations membres et les régions, Rugby Afrique définira pour l’Afrique une stratégie à la fois pertinente et sur mesure de reprise des activités rugbystiques, en conformité avec les directives et orientations de l’organisation mère », a conclu Khaled Babbou.

À propos de Rugby Afrique :

Fondée en 1986, Rugby Afrique (www.RugbyAfrique.com), anciennement la Confédération Africaine de Rugby (CAR), est l’une des six associations régionales qui composent World Rugby (www.WorldRugby.org), l’organisation internationale responsable de la gestion du rugby à XV et du rugby à VII. Rugby Afrique réunit tous les pays africains dans lesquels l’on pratique le rugby à XV, le rugby à VII et le rugby féminin. Rugby Afrique organise les éliminatoires de la Coupe du monde de rugby, et Africa Sevens, les éliminatoires des Jeux Olympiques. Rugby Afrique compte 39 membres, dont 22 membres et membres associés de World Rugby, 10 membres et membres associés de Rugby Afrique ; 16 nouveaux pays collaborent avec Rugby Afrique.