Russie-Mali : Poutine et Goïta entendent renforcer leur coopération

Le président russe Vladimir Poutine a eu un entretien téléphonique le 13 juin 2023 avec le président de la République du Mali par intérim, Assimi Goïta, à l'initiative de la partie malienne.



Les présidents ont discuté des questions actuelles de la coopération bilatérale dans les domaines d'intérêt mutuel. Un accent particulier a été mis sur les relations commerciales et économiques, notamment les livraisons de blé russe, d'engrais et de carburant au Mali, détaille le ministère russe des Affaires étrangères.



Assimi Goïta a remercié Vladimir Poutine pour l'aide humanitaire apportée et pour l'assistance fournie pour assurer la sécurité, neutraliser la menace terroriste et stabiliser la situation dans l'ensemble du Mali. Les parties ont réaffirmé leur engagement mutuel à renforcer les relations russo-maliennes, traditionnellement amicales.