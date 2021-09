Russie : le ministre des situations d’urgence meurt en sauvant la vie d'une personne

Le président russe Vladimir Poutine, le premier ministre Mikhail Mishustin, le vice-président du Conseil de sécurité russe Dmitry Medvedev et le ministre de la défense Sergei Shoigu ont exprimé leurs condoléances à la famille et aux amis de Yevgeny Zinichev, rapporte la TASS.



"Il est resté fidèle à ses principes"



Evgeny Zinichev a accompli son devoir professionnel et civil jusqu'à la dernière minute, et ses actes et actions resteront à jamais un exemple moral et un modèle de courage personnel, a déclaré la présidente du Conseil de la Fédération Valentina Matvienko dans un télégramme envoyé au ministère russe des Situations d'urgence.



"Evgeny Nikolayevich a consacré sa vie à servir la Russie, à résoudre d'importantes tâches d'Etat. Dans toutes ses fonctions, il a fait preuve de la plus grande compétence, de responsabilité et d'initiative, s'efforçant de faire le plus grand bien à la population. Il est resté invariablement fidèle à ses principes et a rempli jusqu'à la dernière minute son devoir professionnel et civil", indique le télégramme.



Le président du Conseil de la Fédération a ajouté que tous ceux qui ont connu Zinichev et travaillé avec lui, "se souviendront de lui comme d'un homme remarquable, d'un vrai patriote et d'un leader expérimenté, qui a apporté une contribution importante à la sécurité nationale, au renforcement et au développement du pays, en maintenant les meilleures traditions des sauveteurs russes.



"Une perte énorme pour le ministère des urgences"



Le chef du ministère des situations d'urgence s'est donné à fond pour améliorer le travail du ministère, a déclaré le ministre russe des affaires étrangères, Sergueï Lavrov, en précisant que M. Zinichev et lui étaient des amis proches.



"Nous étions des amis proches, nous avions de nombreux projets communs du ministère des affaires étrangères et du ministère des urgences pour promouvoir des normes communes, prévenir les urgences et éliminer leurs conséquences. Il s'est donné corps et âme pour améliorer le travail de son ministère et préserver les glorieuses traditions du ministère des urgences", a déclaré M. Lavrov sur le site internet du ministère des affaires étrangères.



Le ministre a souligné que Zinichev est mort en essayant de sauver la vie d'un homme. "Il a agi non pas comme un grand patron, non pas comme un ministre, mais comme un véritable sauveteur", a ajouté M. Lavrov.