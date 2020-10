AFRIQUE Sahel : 5 millions d'enfants de moins de 14 ans n'ont pas assez de nourriture à cause de la pandémie

Près de 5 millions d'enfants ont besoin d'aide pour survivre au Nigeria, en Mauritanie, au Niger et au Tchad, avertit Save the Children.

La COVID-19 a aggravé une crise alimentaire, éducative et sanitaire qui touche les communautés les plus pauvres et les plus vulnérables dans quatre pays d'Afrique de l'Ouest, relève Save the Children. On estime à 4,8 millions le nombre d'enfants de moins de 15 ans en Mauritanie, au Niger, au Nigeria et au Tchad, qui ont besoin d'aide pour survivre et rester à l'école. Cela représente une augmentation de 60 % depuis que la pandémie de coronavirus a balayé le monde.



Save the Children a réalisé une analyse économique des ménages dans ces quatre pays entre mai et juillet, au moment où COVID-19 commençait à s'implanter dans de nombreuses régions du monde, y compris en Afrique de l'Ouest. L'analyse révèle que les familles qui avaient déjà du mal à mettre de la nourriture sur la table ont été contraintes à des choix difficiles, comme réduire leur exposition au coronavirus en restant chez elles et en souffrant de la faim, ou sortir pour trouver du travail et nourrir leur famille.



L'agence d'aide a également observé une augmentation spectaculaire du nombre de personnes dans le besoin, avant et avec COVID-19, les pays les plus touchés étant le Niger (augmentation de 176 %) et le Tchad (augmentation de 169 %).



L'accès à une alimentation saine et nutritive devient de plus en plus difficile dans toute la région, la Mauritanie connaissant une augmentation stupéfiante de 460 % des besoins alimentaires pour subvenir aux besoins de sa population. En d'autres termes, le montant de l'aide nécessaire à une famille type pour satisfaire ses besoins fondamentaux a plus que quadruplé. Le Niger et le Tchad sont également dans un état critique, avec une augmentation de 201 % et de 155 %, respectivement, de leurs besoins alimentaires.



Mateo Caprotti, directeur du programme Afrique de l'Ouest et du Centre de Save the Children, a déclaré : "près de cinq millions d'enfants de moins de 14 ans risquent de ne pas avoir assez de nourriture pour satisfaire leurs besoins nutritionnels quotidiens alors que leurs familles ont du mal à joindre les deux bouts à cause de la pandémie. Dans ces situations, l'éducation des enfants est souvent mise à mal. Des millions de familles en Afrique de l'Ouest sont obligées de prendre des décisions difficiles pour acheter de la nourriture ou payer les soins de santé ou l'éducation, car elles ne peuvent plus se permettre de tout payer. COVID-19 comprime une population déjà vulnérable. Il est vital de ne pas les oublier."



"La région est maintenant au bord d'une crise de la faim. Sans traitement salvateur, plusieurs milliers de personnes pourraient mourir de causes totalement évitables et traitables. Comme dans toute situation d'urgence, ce sont les enfants qui continuent de faire les frais de cette situation, des millions d'entre eux luttant aujourd'hui pour avoir accès à une alimentation nutritive, à de l'eau potable, à des soins de santé, à l'éducation et à d'autres services sociaux qui ont été gravement perturbés", ajoute-t-il.



Les systèmes de santé sont chroniquement sous-financés et sont maintenant proches de l'effondrement, laissant les enfants et leurs familles dans l'impossibilité d'accéder à des soins médicaux adéquats au moment où ils en ont le plus besoin. Tout cela alors que le risque d'épidémies menace les enfants vivant dans les zones touchées par le conflit, où les vaccinations de routine ont été interrompues depuis plusieurs années, et que ceux qui vivent dans des camps de déplacés surpeuplés ont un accès limité à l'eau, aux installations sanitaires et à l'hygiène.



À la veille d'une importante conférence internationale des donateurs pour les pays du Sahel, Save the Children appelle à l'intensification urgente des services de base, notamment la fourniture d'aliments nutritifs et de soins de santé aux communautés vulnérables. L'inaction pourrait entraîner des centaines, voire des milliers, de décès d'enfants évitables.





