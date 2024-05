Sahel central : les violations graves à l’encontre des enfants ont augmenté de 70% (UNICEF)

La violence croissante dans le Sahel central a conduit à une forte hausse des violations à l’encontre des enfants dans cette partie de l’Afrique de l’Ouest, a fustigé mercredi 29 mai une agence des Nations Unies, relevant que beaucoup trop d’enfants sont victimes « de meurtres, d’enlèvements et de recrutements par des groupes armés ».



La majorité des cas concernaient le recrutement et l’utilisation d’enfants, ainsi que les meurtres et les mutilations, qui ont tous augmenté de plus de 130 % entre octobre et décembre par rapport aux trois mois précédents.



« La hausse inquiétante des incidents violents dans la région du Sahel central en Afrique de l’Ouest (Burkina Faso, Mali, Niger), y compris les meurtres d’enfants, doit cesser si l’on veut que les enfants réalisent leurs droits fondamentaux à la vie en vertu de la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant et de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant », a condamné dans un communiqué, Gilles Fagninou, le Directeur régional de l’UNICEF pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre.



« Les civils doivent être protégés contre toutes les formes de violence. Les communautés prises dans les combats ont besoin de protection. Beaucoup trop d’enfants sont victimes de graves violations de leurs droits, notamment de meurtres, d’enlèvements et de recrutements par des groupes armés », a insisté Gilles Fagninou.



Face à cette situation préoccupante, l’agence onusienne appelle toutes les parties impliquées dans la crise actuelle au Sahel central à mettre fin à toutes les formes de violence, de meurtre et de maltraitance des enfants, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu du droit international.