ACTUALITES Saisissez la beauté du monde et votre photo sera publiée dans National Geographic

- 6 Septembre 2019 modifié le 1 Janvier 1970





La principale marque mondiale de téléphones portables, TECNO Mobile (www.TECNO-Mobile.com), a récemment lancé sa nouvelle série de smartphones CAMON 12 équipés d’une caméra améliorée pour libérer une nouvelle ère de l’image. Pour marquer le lancement de la série de smartphones TECNO CAMON 12, TECNO a annoncé le lancement de la campagne mondiale de la meilleure photographie #CAMON12#CtheWorld Best Photography, qui vise à créer une formidable occasion pour tous les amateurs de la photographie. Le meilleur travail photographique vaudra à son auteur de figurer dans le magazine National Geographic, la référence en termes d’influence et d’autorité dans le monde de la photographie. Publié dans 30 pays et comptant, chaque mois, des millions de lecteurs, National Geographic est une référence mondiale dans le domaine du photojournalisme, qui a contribué à façonner l’histoire de la photographie. Avec un taux de sélection proche du un pour mille, National Geographic est extrêmement exigeant, mais un nombre élevé d’éminents photographes et journalistes emprunts d’idéaux et de romantisme ont cependant été révélés par ce magazine, et les œuvres photographiques empreintes d’âme et de passion y sont souvent la norme. La majorité des amateurs de photographie considèrent National Geographic comme étant autoritaire, scientifique, quasi-officiel, et ressemblant davantage à la reconnaissance de l’accomplissement le plus élevé de la photographie qu’à un magazine. Aussi les photojournalistes du monde entier rêvent-ils d’y publier leurs travaux. Certaines photos publiées dans le magazine ont réalisé des contributions fondamentales à la forme d’expression artistique. Par exemple, l’Amiral Robert E. Peary, en 1909, serrant dans ses bras son télescope et espérant devenir le premier homme à rejoindre le Pôle Nord ! La campagne de la meilleure photographie #CAMON12#CtheWorld est un concours international de haut niveau qui dépasse les frontières et les ethnies nationales, et vise à encourager les photographes et les particuliers à explorer les possibilités offertes par la photographie à partir d’un téléphone mobile et à profiter pleinement des joies que procure ce type de photographie. La toute dernière série TECNO CAMON 12 est équipée d’une caméra IA mise à jour, permettant de prendre une photo à partir de n’importe quel angle. Il est vrai qu’en débloquant le TECNO CAMON 12 120° Super Wide Angle (Angle ultra large 120°), 2cm Extreme Macro Photography (Prise de vue macro 2cm) et Ultra Clear Shot (Prise de haute qualité) et d’autres fonctions, les consommateurs seront en mesure de prendre des photos à succès à l’aide de leur smartphone. Grâce à cette importante série d’outils, les participants peuvent soumettre leurs meilleures photos sur le site Web de TECNO Mobile - http://bbs.TECNO-Mobile.com/index_new – du 10 septembre au 29 octobre (Minuit heure de Chine). Tous les passionnés de photographie, qu’ils utilisent ou non des smartphones TECNO Mobiles, sont invités à soumettre leurs photos réalisées à l’aide d’un téléphone portable, sans restriction de date de prise ou de modèle de téléphone utilisé. Chaque participant se limitera à un maximum de 30 œuvres – une photo, un storyboard 3x3 ou un fichier vidéo étant considéré comme une œuvre unique. A partir de toutes les photos téléchargées sur le mur Facebook de TECNO Mobile, la liste des lauréats sera publiée le 1er novembre sur le site Web de TECNO Mobile et les 3 photos qui auront obtenu le plus grand nombre de likes seront présélectionnées. Les 3 photographes correspondants bénéficieront d’une formation auprès d’un photographe professionnel et auront l’occasion de prendre une nouvelle série de photos avec le CAMON 12 Series. Le photographe professionnel sélectionnera le meilleur instantané qu’il recommandera en vue de sa publication dans National Geographic. Connectez-vous à la page Facebook de TECNO, trouvez et débloquez le post de la campagne de la meilleure photographie #CAMON12#CtheWorld, et cliquez sur le lien pour participer au concours dès aujourd’hui ! Distribué par APO Group pour TECNO Mobile.

Media files



Télécharger le logo





Source : Source : https://www.africa-newsroom.com/press/capture-the-...





Dans la même rubrique : < > Près de 3 millions de Centrafricains ont besoin d'aide, l'ONU appelle à financer la réponse humanitaire Ambition Africa 2019 23 New Peace Corps Volunteers Sworn in at U.S. Embassy